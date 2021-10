Mostre: la storia illustrata degli spaghetti al pomodoro

Condividi l'articolo









(ANSA) – FORLIMPOPOLI (FORLÌ-CESENA), 15 OTT – Sabato 16

ottobre a Forlimpopoli (Forlì-Cesena) apre i battenti a ‘Casa

Artusi’ la mostra ‘Storia illustrata degli spaghetti al

pomodoro’, con gli acquerelli di Luciano Ragozzino e i testi di

Massimo Montanari.

L’idea dell’insolita mostra nasce da ‘Il mito delle origini.

Breve storia degli spaghetti al pomodoro’, un saggio di Massimo

Montanari che ripercorre la storia del piatto italiano per

eccellenza, di cui Artusi fu il primo ad inserire nel suo

celebre ricettario diverse ricette.

Luciano Ragozzino ha realizzato 18 acquerelli, più morbidi

delle acqueforti nel segno e godibili per il colore, ma sempre

ironiche e puntuali nel fare da contrappunto grafico ai testi.

A completare il percorso anche due tavole dedicate ai

vermicelli all’epoca di Dante e al tributo che Artusi rende al

sommo poeta. L’allestimento è curato dall’architetto Leo Guerra.

Il taglio del nastro è fissato alle 17, nella Chiesa dei Servi.

Per accedere è richiesto il Green Pass; è consigliata la

prenotazione. (ANSA).



