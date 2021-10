Mostre: lo sguardo insolito di Frida Kahlo a Bologna

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 29 OTT – La straordinaria vita di Frida

Kahlo, una delle più amate icone del secolo scorso, si potrà

ammirare nella mostra ‘Frida Kahlo – The Experience’ nello

storico Palazzo Belloni, nel cuore del centro storico di Bologna

(Via de’ Gombruti 13/A), che per l’occasione domani riapre le

sue porte al pubblico. Curata da Alejandra Lopez e prodotta da

Next Exhibition in collaborazione con Teatro Europauditorium, ‘Ojos que no ven corazón que no siente’ (‘Occhio che non vede,

cuore che non sente’) il sottotitolo dell’esposizione, si snoda

in sette sezioni nelle quali i visitatori potranno ammirare lo

sguardo più intimo e privato dell’artista più amata del Messico.

Fotografie di Frida bambina scattate dal padre, immagini

della sua giovinezza in cui manifesta la sua ribellione

vestendosi con abiti da uomo, l’incontro con l’amato marito

Diego Rivera, fino alla sofferenza e alla sfortunata morte. Un

itinerario espositivo completato dalle riproduzioni degli abiti

e dei monili che Frida amava indossare, dalla sua camera da

letto e da filmati, l’ultimo dei quali si concentra proprio sul

rapporto con Rivera.

“Palazzo Belloni è lieto di riaprire i propri spazi alla

città – ha dichiarato Andrea Riffeser Monti, presidente Monrif –

In pochi anni la nostra sede si è affermata come contenitore di

mostre innovative e di grande spessore culturale”.

La mostra è aperta il mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18 e

da venerdì a domenica dalle 10 alle 18. (ANSA).



