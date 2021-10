Mostre: monografica dedicata a ultimo ciclo Concetto Pozzati

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 07 OTT – ‘Vulv’are’ è la prima mostra

monografica di Concetto Pozzati (1935-2017) curata dall’Archivio

in collaborazione con Galleriapiù di Bologna, che la ospiterà

dal 10 ottobre al 18 dicembre, dedicata interamente all’ultimo

ciclo dipinto dall’artista prima di morire, dal 2015 al 2016. Un

omaggio disincantato all’Origine del mondo, il dipinto di

Gustave Courbet di cui Pozzati teneva una riproduzione attaccata

con una puntina sulla grande parete di legno dove dipingeva; un

omaggio alla pittura, al suo potere seduttivo e carnale ma anche

un ritorno alla giovinezza, sottolineato – spiega l’Archivio

Concetto Pozzati, nato nel gennaio 2020 a Bologna per volontà

dei figli Maura e Jacopo – da segnali stilizzati incollati sulle

tele a ricordare gli anni Sessanta e il periodo “pop” e da

grafismi liberi e felici che contornano spesso le vulve, come

una criniera o una capigliatura ribelle. Un ritorno alla

giovinezza da parte di un artista che ha voluto vivere la fine

delle illusioni con un rinvigorito amore per la pittura, che è e

sempre sarà al di fuori del tempo. Il ciclo, totalmente inedito, è accompagnato da uno scritto

di Pozzati – come era consuetudine cara all’artista quella di

affiancare la parte pittorica con quella poetica e speculativa –

dove si legge: “Il pittore se non guarda più immagina ‘vulvando’, sogna pur con la pupilla spalancata perché ha paura

che il sogno svanisca addormentandosi. Tutto surreale, tutto

disegnato, segnato, toccato, accarezzato… Tutto non visto ma

incontrato, il fantasma è già arrivato. Non si rappresenta ‘vulvando’ ma è il segno che ha il suo odore e si fa sempre

vulva presentativa, sempre differente, occhio che schiude

torpori e calori”. La mostra è accompagnata da un apparato

grafico che si sviluppa attraverso una serie di manifesti che

veicolano il pensiero dell’artista e da una pubblicazione

editoriale come approfondimento critico. (ANSA).



