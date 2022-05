Mostre: ‘Oceandipity’, a Ravenna il mare diventa mosaico

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 05 MAG – Dal 6 maggio al 5 giugno, negli

spazi di palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, in occasione di

Emd European Maritime Day-le Giornate Europee del Mare, è in

programma la mostra ‘Oceandipity’ di Luca Barberini.

L’esposizione, a cura di Daniele Torcellini e Paolo Trioschi, in

attesa di Ravenna Mosaico-Rassegna Biennale di Mosaico

Contemporaneo in programma in ottobre, è un racconto fatto di 14

opere musive appartenenti alla più recente produzione tematica

dell’artista dedicata al mare, denominata ‘Oblò’ e realizzata

con l’intento dichiarato di “sensibilizzare il pubblico al

dramma del cambiamento climatico”. La mostra, ad ingresso

libero, è promossa e realizzata dal Comune di

Ravenna-assessorato al Turismo e assessorato alla Cultura.

Nelle 14 opere, presentate accanto ad alcune inedite

installazioni tematiche, il ravennate Luca Barberini (1981) crea

un grande paesaggio compositivo; l’approccio alla tecnica e alla

materia riflette una forte capacità esecutiva, evidenziando,

ancora una volta, l’aderenza al reale con quella capacità

ironica tutta personale che avvalora ulteriormente la critica

sociale e fa incontrare la sua arte musiva con i linguaggi

dell’ironia, del giornalismo di denuncia, dell’humor, del

fumetto, del cinema. Tra le sue partecipazioni più recenti, nel

2015 una residenza d’artista nell’ambito di un simposio

internazionale dedicato al mosaico, all’Accademia d’Egitto di

Roma, e la mostra personale ‘Storie di cittadini al di sopra di

ogni sospetto’ alla galleria niArt di Ravenna; nel 2017 la

personale ‘Particle’ al Magazzeno Art Gallery di Ravenna; nel

2018 la collettiva di taglio storico ‘Fato e destino. Tra mito e

contemporaneità’, nel Palazzo Ducale di Mantova; nel 2019 la

residenza d’artista alla Neo House di Tokyo, la personale ‘Clorofilla’ al Palazzo del Monte di Pietà di Forlì; nel 2021 le

mostre al Musashino City Kichijoji Art Museum di Tokyo e al

Backs Gazai Art Gallery di Kyoto, insieme a Takahiro Watanabe.

(ANSA).



—

