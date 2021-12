Mostre: ‘Paesi vaghissimi’, Zola e la pittura di paesaggio

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 09 DIC – ‘La Galleria. Collezione e Archivio

Storico’ di Bper Banca presenta, dal 10 dicembre al 13 marzo

negli spazi espositivi di Modena, la mostra dossier ‘Paesi

vaghissimi. Giuseppe Zola e la pittura di paesaggio’, a cura di

Lucia Peruzzi. L’esposizione è dedicata a Giuseppe Zola

(1672-1743), pittore originario di Brescia e giunto giovanissimo

a Ferrara, dove ha svolto tutta la sua attività. Considerato

maestro nella pittura di paesaggio, l’artista è stato in grado

di ritagliarsi una posizione rilevante presso la borghesia e la

nobiltà estense, per le quali ha prodotto una considerevole

quantità di paesaggi destinati a impreziosire saloni e gallerie.

Zola è una figura singolare nel contesto culturale e

artistico ferrarese del XVIII secolo per la sua vastissima

produzione di dipinti quasi interamente a carattere

paesaggistico, in grado di soddisfare, con la piacevolezza del

soggetto e della conduzione pittorica, la crescente richiesta di

tele per arredare i palazzi della città. Il percorso della

mostra si articola attraverso otto tele provenienti dalla nuova

sede del Monte di Pietà di Ferrara, edificata nel 1756. A

seguito della fusione per incorporazione della Cassa di

Risparmio di Ferrara in Bper Banca, avvenuta nel 2017, queste

opere ed altri 24 dipinti dello stesso autore sono entrati a

fare parte della collezione d’arte del gruppo bancario, che ad

oggi comprende oltre mille capolavori, dal Quattrocento al

Novecento. (ANSA).



