Mostre: ‘Pittura nera’ di Puglisi in Assemblea legislativa

(ANSA) – BOLOGNA, 09 MAG – In occasione di Art city Bologna,

l’Assemblea legislativa ospita la mostra ‘Pittura nera’ di

Lorenzo Puglisi. Già allestita negli spazi espositivi di viale

Aldo Moro, la mostra – a cura di Sandro Malossini – sarà

inaugurata giovedì 12 maggio (ore 11) e sarà visitabile fino al

26 maggio, dalle 9 alle 18. Sono previste, inoltre, aperture

straordinarie in concomitanza con Art city, sabato 14, dalle 9

alle 22, e domenica 15, dalle 9 alle 18. Ingresso gratuito.

Poche pennellate su grandi fondali neri formano, grazie a un

gioco di luci, volti, mani e particolari anatomici di corpi.

Questa è la pittura di Puglisi, frutto di una ricerca fondata

sulla natura umana. L’artista vive da alcuni decenni a Bologna

ed ha scelto questa città perché centro della cultura e

dell’arte visiva.

“L’Assemblea legislativa – afferma la presidente Emma Petitti

– è particolarmente grata a Lorenzo Puglisi per aver accolto

l’invito di esporre questa mostra in un periodo in cui l’artista

è anche presente alla 59/a Biennale di Venezia. Invito i

cittadini a visitare questa importante esposizione, uno scrigno

di opere nate da un percorso originale e innovativo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte