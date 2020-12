Mostre: porcellane dei Duchi di Parma alla Reggia di Colorno

(ANSA) – PARMA, 18 DIC – La Reggia di Colorno ospiterà dal 13

marzo al 6 giugno 2021 una mostra su ‘Le Porcellane dei Duchi di

Parma. Capolavori delle grandi manifatture del ‘700 europeo’. Le

preziose porcellane, che Luisa Elisabetta di Francia e il

consorte Filippo di Borbone utilizzavano per i ricevimenti

ducali, saranno riunite per la prima volta dopo la dispersione

dei tesori d’arte delle regge parmensi che prese il via nel

1859, quando il Ducato di Parma e Piacenza venne cancellato per

essere inglobato nel nuovo Regno d’Italia. La mostra nasce dalla

collaborazione tra Provincia di Parma, Galleria degli Uffizi di

Firenze e Antea.

“Tutto è partito – spiegano i curatori Giovanni Godi e

Antonella Balestrazzi – dal progetto di valorizzazione della

Reggia di Colorno nel 2015, con i primi interventi di riarredo,

riportando in loco i mobili e le suppellettili che erano stati

dislocati nelle sedi della Provincia di Parma. Poi il lavoro di

archivio, da cui emerse tra l’altro un lunghissimo elenco di

porcellane, tazze, piatti, e 15 statuine di porcellana. Da qui

l’idea di riportare in Reggia questi oggetti decorativi che

avevano scatenato nel ‘700 una vera mania di collezionismo.

Anche Colorno aveva la sua stanza delle porcellane, allestita

dal Petitot, autore del rifacimento settecentesco della Reggia.

Protagonisti sono i Borbone, in particolare Elisabetta detta

Babette, figlia del re di Francia, che collezionava per se

stessa e suo marito questi oggetti di porcellana e per arredare

la sua nuova residenza”. Sarà riallestita anche la sala da

pranzo di Maria Luigia, con una tavola dell’epoca perfettamente

apparecchiata , con la poltrona della Duchessa e il suo

ritratto, prestato dal Complesso Monumentale della Pilotta.

(ANSA).



