Mostre: ‘Ridisegnare lo spazio’, 4 artisti e la fotografia

(ANSA) – BOLOGNA, 10 FEB – ‘Ridisegnare lo spazio’ è il tema

della mostra, a cura di Angela Madesani, che dal 15 febbraio al

5 aprile (opening sabato 12, dalle 16 alle 21) proporrà a Labs

Contemporary Arts di Bologna i lavori di quattro artisti che

lavorano con il mezzo fotografico: Marina Caneve, Giulia Marchi,

Andreas Gefeller e Massimo Vitali. Il filo conduttore

dell’esposizione e? l’idea di una rilettura dello spazio

attraverso il linguaggio fotografico. Gli artisti guardano,

attraverso la camera, lo spazio che hanno di fronte e lo

interpretano, lo leggono, lo disegnano, lo propongono “al di la?

di una dimensione prettamente oggettiva”.

Nelle grandi foto di Massimo Vitali lo spazio naturale

diviene spazio sociale; Andreas Gefeller guarda lo spazio

architettonico dall’alto, “mutando la percezione che solitamente

ne abbiamo, creando delle visioni zenitali. Il suo e? il

tentativo, riuscito, di mutazione percettiva e dunque di

riproposizione dello spazio”; quello proposto da Giulia Marchi

e? uno spazio concettuale, in cui la lettura dell’artista svela

dimensioni ulteriori con due lavori della serie ‘Fundamendal’,

risultato di uno studio approfondito sui testi dell’architetto

contemporaneo olandese Rem Koolhaas; quelli di Marina Caneve

infine sono degli ‘still life’, in cui gli oggetti riescono a

disegnare la dimensione spaziale attraverso l’essenza delle

forme, in stretta relazione con lo spazio naturale in cui sono

contenuti. (ANSA).



