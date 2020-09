Mostre: studenti alta formazione Fmav presentano ‘Motel’

(ANSA) – MODENA, 28 SET – Dal 10 ottobre all’8 novembre

Fondazione Modena Arti Visive presenta negli spazi del Mata la

collettiva ‘Motel’, che riunisce, attraverso fotografie, video e

installazioni, gli esiti delle ricerche degli studenti del

Master sull’immagine contemporanea della Scuola di alta

formazione di Fmav. La mostra, inizialmente programmata per

essere parte della rassegna annuale ‘The Summer Show’, a seguito

dell’emergenza Covid-19 è stata posticipata all’autunno insieme

agli altri due appuntamenti previsti: ‘POSTcard’, esposizione

ideata dagli studenti di Icon- Corso per curatori dell’immagine

contemporanea della Scuola di alta formazione, e ‘Broken

Secrets’.

‘Motel’ accoglie i lavori degli studenti che terminano il

biennio 2018/2020 del Master: Luna Belardo, Leonardo Bentini,

Nicola Biagetti, Sara Sani, Manfredi Zimbardo. Nell’immaginario

dei cinque giovani artisti, ‘Motel’ è la rappresentazione di un

luogo di passaggio. Un luogo fisico ma soprattutto mentale: “un

punto di incontro tra personalità differenti, uno spazio intimo

e personale dove immagini e pensieri si intrecciano e prendono

forma”, così com’è stato vissuto dagli studenti il corso di

studi del Master negli ultimi due anni. Accompagna e completa il

percorso di mostra il magazine Motel, concepito e realizzato

dagli studenti nell’ambito di un percorso didattico sul prodotto

editoriale. In mostra è presente anche la sezione ‘Mid-term’,

che vede protagonisti gli studenti del primo anno del Master:

