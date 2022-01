Mostre: Tong Yanrunan per 50 anni relazioni San Marino-Cina

Condividi l'articolo

(ANSA) – SAN MARINO, 21 GEN – Un incontro virtuale con le

autorità cinesi ha inaugurato la mostra ‘Face to Face’

dell’artista Tong Yanrunan, curata da Viola Conti e visitabile

gratuitamente fino al 21 febbraio, ultimo atto delle

celebrazioni dei 50 anni di relazioni internazionali fra la

Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese, nella

Sala espositiva di Palazzo Sums.

“E’ un progetto nel quale abbiamo creduto molto”, commenta

Andrea Belluzzi, Segretario di Stato per l’Istruzione, la

Cultura e l’Università. “Questi scambi culturali arricchiscono

enormemente entrambi i Paesi e si inseriscono in un solco di

rapporti diplomatici quanto mai solidi, che San Marino

continuerà a intraprendere con la Repubblica Popolare Cinese,

con rinnovata stima”. Per l’artista sammarinese Viola Conti “collaborare con un’artista di grande talento come il Maestro

Tong è un privilegio. Ammiro molto la dimensione spirituale del

suo lavoro che fonda le sue radici nella filosofia taoista. Le

opere che compongono ‘Face to Face’ non sono solo ritratti a

olio eseguiti magistralmente, ma il risultato tangibile di un

atto meditativo e di una profonda ricerca interiore”. (ANSA).



—

