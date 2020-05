Mostre: ‘Un artista chiamato Banksy’ dal 30 maggio a Ferrara

(ANSA) – FERRARA, 20 MAG – Il writer anglosassone Banksy, considerato uno dei maggiori esponenti della Street Art, arriva a Ferrara dal 30 maggio, a pochi giorni di distanza dalla sua ultima creazione, ‘Game Changer’, donata al General Hospital di Southampton, in cui è raffigurato un bambino che ai tradizionali supereroi preferisce una bambola vestita da infermiera. La città estense gli rende omaggio fino al 27 settembre con la mostra ‘Un artista chiamato Banksy’, organizzata dall’Associazione Culturale MetaMorfosi, al Palazzo dei Diamanti, giocando volutamente sul contrasto tra dimensione storica e ‘urban’.

L’esposizione si compone di oltre cento opere dell’artista di Bristol, tra cui dipinti, serigrafie e numerosi stencil, oltre ad alcuni oggetti installativi e memorabilia. Da Dismaland print a Love Is In The Air, da Barcode a Monkey Queen, da Girl with Balloon a Mickey Snake, il visitatore potrà intraprendere un lungo viaggio attraverso la rivoluzionaria e originale poetica del writer inglese senza identità. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte