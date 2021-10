Moto: Americhe; Ducati Miller domina libere 3, sesto Quartararo

Condividi l'articolo









Jack Miller su Ducati è super nella terza sessione di libere in vista del Gran Premio delle Americhe ad Austin in Texas. L’australiano con il tempo di 2’02”923 ha preceduto la Honda Lcr di Takaaki Nakagami (+0”679) e la Suzuki di Alex Rins (+0”804). Sesto tempo per il leader del Mondiale Fabio Quartararo (+0”944), mentre è solo nono Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale (+1”201). Quarto miglior crono per la Honda Marc Marquez (+0”881), mentre solo quindicesimo tempo per Valentino Rossi su Yamaha Petronas.

