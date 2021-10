Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 02 OTT – Lo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull

Ktm) ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della classe

Moto2 del Gp delle Americhe ad Austin, in Texas, girando in 2

2’08.979. Secondo miglior tempo per l’australiano Remy Gardner,

anche lui su Red Bull Ktm, terzo tempo per Fabio Di Giannantonio

sulla Kalex del Team Gresini, che ha preceduto Marco Bezzecchi

(VR46 Kalex). (ANSA).



