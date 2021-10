Moto: Americhe; in MotoGp pole a Bagnaia

Condividi l'articolo









Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della classe MotGp del Gp delle Americhe ad Austin, in Texas. Il piemontese ha girato in 2.02.781, e ha preceduto il leader della classifica mondiale, il francese Fabio Quartararo (Yamaha) e lo spagnolo Marc Marquez (Honda).

In Moto3 pole a Masia – Lo spagnolo Jaume Masia, in sella a una Red Bull KTM Ajo, ha ottenuto il miglior tempo assoluto, in 2:15.986, nelle prove ufficiali del Gp delle Americhe in Austin, in Texas e quindi partirĂ in pole position. Secondo miglior tempo per Dennis Foggia (Leopard Racing) a 0.193, terzo tempo per l’altro spagnolo Jeremy Alcoba (Team Racing Gresini).

