Moto: Aprilia, due scivolate condizionano le qualifiche

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Anche le due sessioni di prove

libere disputate oggi a Barcellona hanno visto i piloti

dell’Aprilia lavorare sull’usura gomme, andando a cercare il

miglior setup su un circuito piuttosto impegnativo sotto questo

punto di vista.

Così in casa Aprilia, le prestazioni di Aleix e Bradley sono

state condizionate da due scivolate, in momenti diversi.

Espargarò ha perso il controllo della sua RS-GP durante le FP3,

sessione che ha comunque concluso a meno di 3 decimi dalla

top-10 dovendo quindi passare attraverso lo scoglio della Q1. La

caduta all’ultima curva durante le FP4 ha invece costretto Smith

ad utilizzare la seconda moto in qualifica. Il risultato finale

vede Aleix in quinta e Bradley in settima fila sullo

schieramento della gara di domani.

“Una giornata sicuramente non facile – commenta Espargarò -.

Anche oggi ho provato il tutto per tutto pur di entrare in top

ten, siamo competitivi ma ci manca sempre qualche decimo per

lottare con i migliori. Il grip continua ad essere molto basso,

se si spinge un po’ troppo si finisce col cadere come è successo

a me. La scivolata mi ha lasciato dolorante, domani in gara

bisognerà usare la testa. Ci sono piloti molto veloci che sono

dietro di me in griglia, penso che la scelta migliore sia

mantenere la calma nei primi giri e cercare di preservare, per

quanto possibile, la gomma”.

“Per le FP4 abbiamo cambiato il setting – dice invece Smith –

ma non ha funzionato, sono scivolato con la prima moto e quindi

in qualifica ho dovuto utilizzare la versione con una diversa

specifica di motore. In gara il degrado della gomma sarà un

fattore determinante”. (ANSA).



