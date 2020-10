Moto: Aragon; dominio Yamaha in FP1, Vinales il più veloce

Dominio Yamaha nella prima sessione di libere della classe MotoGp, in vista del gran premio di Aragon di domenica. Il marchio giapponese ha piazzato tre moto ai primi posti, con Maverick Vinales (1’49″866) davanti a Franco Morbidelli (+0.085) e al leader del mondiale Fabio Quartararo (+0.276), caduto sul finire della sessione ed uscito di pista zoppicante. Quarta e quinta le Honda di Alex Marquez e Nakagami.

A seguire la Suzuki di Mir e la KTM di Pol Espargaro. Nei primi 10 anche Crutchlow, Rins e Aleix Espargaro.

Cadute senza danni fisici anche per Morbidelli, Johann Zarco e Alez Marquez, traditi dall’asfalto particolarmente freddo. Una condizione che ha causato il rinvio di mezzora delle prime libere, proprio per permettere alla pista di ‘guadagnare’ qualche grado.

