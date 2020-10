Moto: Aragon, Mir va a caccia della prima vittoria

(ANSA) – ROMA, 15 OTT – Ci sono state le prime due edizioni

vinte da Casey Stoner, prima con la Ducati e poi con la Honda.

Poi, però, il GP di Aragon si è rivelato un dominio assoluto dei

piloti spagnoli. Otto successi iberici in dieci edizioni totali

ma quest’anno, vista anche l’assenza di Marc Marquez, la storia

potrebbe cambiare. Ne sono convinti anche i betting analyst di

SNAI che vedono due grandi favoriti per il successo della gara

di domenica prossima sul circuito spagnolo: il leader della

classifica Fabio Quartararo, e il beniamino di casa, Maverick

Viñales. Entrambi su una Yamaha, Petronas il primo, ufficiale il

secondo, sono dati vincenti a 4,50. Viñales ha già trionfato ad

Aragon, nel 2014, ma quando correva in Moto2. Tra i due

litiganti però proverà a spuntarla il terzo incomodo, Joan Mir

ancora alla caccia del primo successo nella classe regina. Il

numero 36 della Suzuki, secondo in classifica mondiale a soli 8

punti da Quartararo, è in quota a 6,50. C’è poi una coppia di

italiani, Pecco Bagnaia (Ducati Pramac), e Franco Morbidelli

(Yamaha Petronas), che sognano di far suonare l’Inno di Mameli

sul tracciato di Alcaniz: per entrambi la vittoria si gioca a

7,50. Il resto del gruppo è accreditato in doppia cifra.

Valentino Rossi, tre ritiri negli ultimi tre GP, va a caccia di

un pronto riscatto su una pista, per lui, avara di

soddisfazioni: il trionfo del Dottore pagherebbe 12 volte la

posta.

Cinque gare in sei settimane per decidere chi prenderà il

posto di Marc Marquez come nuovo re della MotoGP. Nonostante i

primi sei della classifica siano in appena 33 punti, la lotta

per il titolo sembra ormai ristretta a due soli contendenti,

Fabio Quartararo e Joan Mir. I quotisti SNAI ritengono il

francese della Petronas favorito a 1,85 rispetto al 2,75 con cui

è quotato lo spagnolo della Suzuki. Il momento difficile non ha

intaccato del tutto le possibilità di Andrea Dovizioso: il

numero 4 della Ducati è dato a 5,50 mentre Viñales chiude il

poker di pretendenti al titolo a 7,50. (ANSA).



