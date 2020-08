Moto: Austria; per Aprilia ‘passi nella giusta drezione’

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Aleix Espargarò e Bradley Smith hanno

concluso in zona punti una gara che definire caotica sarebbe

eufemistico. All’ottavo giro al Red Bull Ring, una incredibile

carambola ha portato alla bandiera rossa e alla relativa

ripartenza, per una seconda gara da 20 giri. Scattati dalla

decima (Espargarò) e quindicesima (Smith) posizione, i due

piloti Aprilia hanno concluso la domenica in zona punti

rispettivamente in 11/a e 14/a posizione.

E’ un risultato finale che non soddisfa del tutto Aleix,

perfettamente a proprio agio dopo la prima partenza e meno

incisivo nella seconda. Dalle buone sensazioni dei primi otto

giri si ripartirà la prossima settimana, sempre sul circuito

austriaco. Quanto a Smith, si è messo in luce con una ottima

seconda partenza, che lo ha visto entrare nei primi dieci. Il

pilota inglese ha poi gestito l’usura gomma con un finale

accorto, dove è resistito agli attacchi degli avversari

concludendo in zona punti.

“Non posso essere del tutto contento -è il commento di

Espargarò -. Se nella prima gara mi sentivo molto bene,

riuscendo a tenere il ritmo dei migliori, nella seconda non ho

più ritrovato le stesse sensazioni”. “”Ho fatto due partenze

pazzesche, di questo sono molto soddisfatto – dice invece Smith

-. La seconda gara è andata sicuramente meglio, anche se verso

la fine ho dovuto un po’ gestire e questo mi ha impedito di

mantenere il vantaggio su Pirro e Marquez. Nel complesso è stato

comunque un weekend solido, dove abbiamo fatto dei passi nella

giusta direzione, anche in gara”. (ANSA).



