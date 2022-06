Moto, Bagnaia: ‘Assen è una pista speciale per me’

Condividi l'articolo

“Assen è un tracciato speciale per me perché qui ho ottenuto la mia prima vittoria nel Motomondiale.

Ce l’ho addirittura tatuata sul braccio! Purtroppo nel 2021 avevamo faticato molto, ma sono convinto che le cose andranno diversamente quest’anno”. Francesco Bagnaia ha fretta di dimenticare la caduta al Sachsenring e l’occasione gliela offre subito la gara in Olanda di domenica prossima.

“Anche in Germania non eravamo tra i favoriti, ma alla fine siamo stati molto competitivi durante tutto il weekend. Per questo sono ancora più deluso della caduta in gara – si è rammaricato il pilota Ducati – perché fino a quel momento tutto era stato perfetto. Voglio rifarmi qui in Olanda e chiudere con una nota positiva questa prima parte della stagione, prima della pausa estiva”.



