Moto: Bradl sostituirà Marquez nel gp Algarve

Stefan Bradl sostituirà Marc Marquez nel gran premio dell’Algarve in programma domenica a Portimao, in Portogallo. Lo ha reso noto la Honda dopo il forfait dello spagnolo che è caduto mentre si allenava con una moto da cross, riportando una leggera commozione cerebrale. Per Bradl, che è il collaudatore della HRC, sarà la quinta apparizione nel motomondiale quest’anno. Il tedesco proprio in Portogallo lo scorso anno aveva ottenuto il suo miglior piazzamento finendo la gara settimo. Bradl ha voluto mandare un messaggio a Marquez, e commenta così il suo ritorno in pista: “Mi auguro che Marc si riprenda e possa tornare presto in sella. Portimao è un bel circuito e abbiamo ottenuto un buon risultato a fine 2020. Non è mai facile saltare in sella, ma abbiamo macinato parecchi chilometri tra Gran Premi e test”.



