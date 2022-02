Moto: ecco la Ducati 2022, Bagnaia “puntiamo al titolo”

Condividi l'articolo

Presentazione on line per il Ducati Lenovo Team, pronto ad affrontare la nuova stagione, la ventesima per la squadra di Borgo Panigale nella MotoGP, con Francesco Bagnaia e Jack Miller confermati in sella alla Desmosedici. Il video, condiviso sulle principali piattaforme social di Ducati e Ducati Corse, è stato trasmesso in simultanea sulle pagine web e sui canali ufficiali YouTube di Ducati e della MotoGP.

“L’obiettivo per questa stagione – afferma il pilota torinese – sarà come sempre quello di migliorare costantemente e riuscire ad essere competitivo in ogni gara. Punteremo a riportare il titolo piloti MotoGP, oltre a quello squadre e costruttori, a Borgo Panigale”. Nel filmato la voce narrante è quella della passione che, unita a talento, competenza, dedizione e determinazione è l’ingrediente segreto del team che da 20 anni porta con orgoglio la bandiera italiana nei circuiti di tutto il mondo. Il video ripercorre anche i momenti salienti dello scorso anno, come le vittorie dei titoli squadre e costruttori insieme ai successi ottenuti da Bagnaia, vicecampione del mondo con nove podi e quattro vittorie.



