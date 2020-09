Moto: Emilia; prime libere, ancora dominio Yamaha

(ANSA) – ROMA, 18 SET – Anche le prime libere del motogp

dell’Emilia Romagna hanno confermato il dominio delle Yamaha in

questa fase del mondiale. Il francese Fabio Quartararo con la

sua Petronas è stato infatti il più veloce nella prima sessione,

sfiorando anche il record assoluto della pista. Il francese ha

fermato il cronometro sul tempo di 1:31.721 (ad appena 310

millesimi dal primato realizzato la scorsa settimana da Maverick

Vinales). Ottimo secondo tempo per il compagno di scuderia

Franco Morbidelli, trionfatore domenica scorsa su questo stesso

circuito, e staccato da Quartararo di appena 90 millesimi.

Seguito da Mir sulla Suzuki staccato di 120 millesimi, poi

Oliveira su Ktm a 244, e il giapponese Naakaga sulla Honda a

381. Il leader della classifica mondiale Dovizioso in sella alla

Ducati non è andato oltre il settimo tempo, in ritardo di 431

millesimi. Bagnaia con la Ducati non ufficiale ha accusato un

ritardo di 689 millesimi al decimo posto, seguito da Danilo

Petrucci con la Ducati staccato di 714 millesimi. Solo 17ma

posizione per Valentino Rossi, con oltre 1″ di ritardo. Nel

pomeriggio seconda sessione (ANSA).



