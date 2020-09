Moto: Emilia; warm up, a sorpresa Alex Marquez il più veloce

(ANSA) – ROMA, 20 SET – Warm up con sorpresa stamattina sul

circuito di Misano, dove nel pomeriggio si correrà il motogp

dell’Emilia Romagna e della riviera di Rimini. Il più veloce di

tutti è stato Alex Marquez, fratello del campione del mondo Marc

che è ancora fuori per infortunio.

Sulla sua Honda, Alex che nei giorni precedenti è sempre stato

lontano dalle prime posizioni (e in griglia partirà dal 17mo

posto), oggi è stato invece il più forte. Con il tempo di

1’32?402, il più giovane dei fratelli Marquez ha preceduto

Vinales di 10 millesimi, e il francese Quartararo di 70. Più

indietro Morbidelli, Nakagami, Aleix Espargarò, Mir, Pol

Espargarò, Dovizioso e Bagnaia, anche se in realtà i tempi sono

tutti racchiusi in poco più di 4 decimi di secondo. Più lontani

Valentino Rossi e Danilo Petrucci, rispettivamente 12mo e 15mo,

a oltre mezzo secondo. (ANSA).



