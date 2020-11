Moto: Europa; a Zarco le terze libere, bene Rossi ottavo

Il francese Johnny Zarco ha fatto il miglior tempo nelle terze prove libere del gran premio d’Europa di motogp, sul circuito di Valencia. In sella a una Ducati non ufficiale, lo spagnolo ha preceduto il connazionale della Yamaha Maverick Vinales e il giapponese della Honda Takaaki Nakagami. Buona prestazione di Valentino Rossi alla guida della sua M1 dopo la pausa forzata a causa del covid: il campione pesarese, che solo oggi ha esordito nelle libere dopo essere stato sostituito ieri dall’americano Garrett Gerloff, ha segnato l’ottavo tempo. Ottima prestazione anche di Francesco Bagnaia, per lui quarto miglior tempo della mattinata. Il leader del mondiale Joan Mir è stato decimo Nella classifica combinata delle libere, la migliore prestazione risulta quella dell’australiano Jack Miller sulla Ducati Pramac, seguito dallo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia Gresini) e da Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) .



