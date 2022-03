Moto: Indonesia, Quartararo e la Yamaha tornano in pole

Condividi l'articolo

E’ tornato il sorriso sul volto di Fabio Quartararo, grazie alla pole di Mandalika, la 16/a nella massima cilindrata per il campione del mondo MotoGP. Favorita dalla configurazione tortuosa della pista indonesiana, che ha contribuito a mascherarne la scarsa velocità di punta, la Yamaha ufficiale del francese condividerà la prima fila con le Ducati-Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Il migliore degli italiani è il vincitore della gara a Losail, Enea Bastianini (Ducati), quinto, stretto tra la KTM di Brad Binder e la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Dopo il deludente nono posto in Qatar Quartararo si è detto “super felice” di essere davanti a tutti al via. Non solo perché mancava la pole da 12 gare. Si tratta di una posizione fondamentale su una pista con un solo rettilineo, di appena 507 metri. “E sono ancora più felice dopo le quarte libere, ho fatto 15 giri di fila con un bel passo. E’ promettente per domani”, ha aggiunto.

“Visto che ho dovuto disputare anche la Q1, credo che il sesto posto in qualifica sia un buon risultato – ha commentato Bagnaia – Purtroppo nell’ultimo tentativo di time attack ho perso per un attimo il posteriore alla curva 11 e non sono riuscito a chiudere bene il mio giro. In ogni caso sono contento: abbiamo fatto un ottimo lavoro e mi sento a mio agio sulla moto. Ora sarà fondamentale analizzare bene i dati per capire quale gomma scegliere in gara. Sarà importante fare una buona partenza. Sono molto fiducioso per domani”. Sono state qualifiche con tante cadute. Due volte è finito sull’asfalto Marc Marquez, ancora alla ricerca della piena confidenza con la sua Honda HRC. “Quando sei in Q1 devi correre dei rischi e può succedere, ma sto bene. Tutte le Honda hanno avuto problemi inaspettati – ha spiegato Marquez – Ci ho provato, anche se non mi sentivo bene, perché non c’erano altre opzioni per entrare in Q2. L’obiettivo per domani? Finire la gara”.

Lo spagnolo partirà solo 14/o, davanti alla Yamaha ufficiale di Franco Morbidelli. Anche il pilota romano è caduto, finendo 12/o. Quindi è stato penalizzato di tre posizioni per un’irregolarità durante le prove di partenza. “Era importante qualificarsi bene perché su questo circuito è difficile sorpassare, inoltre tutti i piloti hanno un ritmo molto simile. Sono piuttosto fiducioso”, ha ammonito Martin, poleman in Qatar prima di mollare in la gara. “Abbiamo cercato il ritmo giusto. Queste condizioni rendono le cose così difficili – ha spiegato Zarco – Se riesco a prendere quel ritmo e anche un po’ d’aria, allora ho buone possibilità per la gara”. Tutti i piloti hanno lamentato il caldo umido del clima tropicale indonesiano.

