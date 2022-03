Moto: Indonesia; Quartararo, ‘mai mollato,pronto per domani’

Condividi l'articolo

(ANSA) – MANDALIKA, 19 MAR – Prima pole position della

stagione per il campione del mondo in carica della classe

MotoGp, Fabio Quartararo. Il francese ha fatto segnare il tempo

di 1:31.067, chiudendo davanti alla coppia di Ducati Pramac

formata da Jorge Martin e Johann Zarco.

“È stato difficile, e tosta per la gomma posteriore. Sono

super felice anche per essere riuscito a fare 15 giri di fila

trovando un buon passo – il commento del francese dopo le prove

ufficiali -. È la prima volta in cui senti che dopo un giro la

gomma si è già scaldata tanto, ma alla fine siamo riusciti a

fare pochi errori nei due giri veloci. Non ho fatto troppi

errori in qualifica, devo ringraziare il team, non abbiamo mai

mollato e mi sento pronto per domani”.

Oggi il pilota della Yamaha ha riscattato, in attesa della

gara, il risultato deludente nel gp Qatar, dove si è piazzato

soltanto nono. “È molto importante partire davanti su questo

circuito – dice Quartararo -, perché è molto difficile fare

sorpassi. Pensavo di perdere nel T2, avevo paura di fare un

errore, per cui è bene partire davanti. Quando passo un momento

difficile, io mi carico. Non mi butto giù, anzi lavoro di più e

penso a migliorarmi”. (ANSA).



