Moto: Italia; Marini, in gara pronto per l’occasione giusta

(ANSA) – SCARPERIA, 28 MAG – ”Bisogna essere bravi a stare

nel punto giusto nel momento giusto perché se poi succedesse

qualcosa devi essere bravo te a pescare il jolly”. Luca Marini

(Ducati – team Mooney VR46) vuole rimanere coi piedi per terra

evitando di fare proclami per la gara del Gran premio d’Italia

di Moto Gp al Mugello, nonostante domani scatti dalla 3/a

piazza.

”Questa prima fila è una bella storia – ha detto il ‘Maro’ –

Sono contento del risultato che abbiamo ottenuto per il

motociclismo, per lo sport italiano in generale, per la Ducati e

specialmente per il nostro team. Domani può capitare di tutto

perché le gare sono sempre al limite, e può succedere che

qualcuno commetta un errore e bisogna farsi sempre trovare

pronti cominciando dal fare una buona partenza”.

“Quest’anno in molti stanno facendo fatica – ha detto ancora

Marini – non è facile partire bene con queste moto. Secondo me,

se finisco il primo giro nei primi quattro, si potrebbe fare una

buona gara. Da come sono andate le prove libere non ho il passo

per lottare per il podio, però ovviamente non si può mai sapere ”. (ANSA).



