Moto: Misano; Rossi il più veloce nelle terze libere

(ANSA) – ROMA, 12 SET – Valentino Rossi è stato il più veloce

nelle terze prove libere in vita del motogp di San Marino in

programma domani sul circuito di Misano. Il campione della

Yamaha ha preceduto di appena 75 millesimi il suo compagno di

scuderia Maverick Vinales e il francese della Yamaha non

ufficiale Fabio Quartararo, staccato di cento millesimi. In

quarta posizione l’austrialiano Jack Miller su Ducati Pramac con

268 millesimi di ritardo. Buona prestazione di Francesco

Bagnaia, anche lui su Ducati Pramac, settimo a 387 millesimi da

Rossi. Nono Franco Morbidelli sulla Yamaha Petronas, poi Andrea

Dovizioso con la Ducati, che agguanta così la qualifica per la

Q2. (ANSA).



