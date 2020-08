Moto: Misano World Circuit lavora su misure ‘anti Covid’

(ANSA) – MISANO ADRIATICO (RIMINI), 21 AGO – Sono in pieno

svolgimento gli interventi previsti a Misano World Circuit per

modificare la distribuzione dei posti nelle 17 tribune che

ospiteranno il pubblico della MotoGP. L’ordinanza della Regione

Emilia-Romagna consente, qualora tutti i biglietti fossero

venduti, un potenziale pubblico di 10.000 persone al giorno, con

l’esclusione dei prati. Scenderà quindi al 10% della capienza

complessiva dell’impianto.

I lavori riguardano la tribuna, dove gli addetti in questi

giorni stanno smontando le 40.000 sedute per riposizionarle a

distanze che sono sempre sopra al metro e in taluni casi

raddoppiano anche la distanza fisica minima. Al termine dei

lavori, la capienza delle tribune sarà ridotta a poco più del

25%.

Altri interventi in corso riguardano l’organizzazione dei 17

varchi di ingresso. Ogni tribuna avrà un proprio parcheggio

dedicato, per evitare ogni genere di assembramento intorno al

circuito. Sulla disciplina di ingresso, permanenza ed uscita

dall’impianto vigileranno almeno 700 steward.

Procede la prevendita dei biglietti sui canali online, così

come le operazioni di rimborso dei biglietti prato, che sono

inutilizzabili. Ogni nuovo biglietto sarà nominativo e va

accoppiato il proprio nome su quelli acquistati in precedenza

sulla piattaforma del sito misanocircuit.com. (ANSA).



