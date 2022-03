Moto, Qatar: a Martin prima pole 2022, colpo Bastianini

Condividi l'articolo

Due Ducati in prima fila nella griglia di partenza del Gp del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGp 2022 al via domani sul circuito di Losail, ma non sono quelle ufficiali. La pole è stata conquistata un po’ a sorpresa da Jorge Martin con la Pramac, mentre al suo fianco partirà Enea Bastianini in sella alla Desmosedici del team Gresini. Con loro ci sarà anche Marc Marquez, tornato ai suoi livelli su una Honda che resta sempre insidiosa. Dietro al terzetto si è piazzato Jack Miller, con la Rossa del team di Borgo Panigale, mentre il suo compagno di scuderia, Francesco Bagnaia, non è andato oltre il nono tempo. Peggio ha fatto il campione in carica, Fabio Quartararo, solo 11/o con la Yamaha ufficiale. “Mi sento bene ad essere sempre in pole position – ha commentato Martin, uno specialista del genere – ma non sono felice al 100% perché mi manca un po’ di ritmo di gara”.

Piloti sfidano Qartararo ‘2022 tra stagioni più combattute’ © ANSA

Esulta Bastianini, che mai era salito così in alto nella griglia di partenza, e che ha rivolto un pensiero commosso a fausto Gresini, scomparso lo scorso anno: “Il weekend è cominciato bene, siamo stati anche veloci sul ritmo e la soddisfazione è essere stati bravi anche sul giro secco, ci mancava – ha detto – sono molto felice per la squadra e penso che il boss sarebbe contento se fosse qui”. Marquez, vero fuoriclasse, ha approfittato di una scia di Bagnaia per piazzare un tempo da pole, superato nel finale solo dai due ducatisti. “Con questo vento era importante prendere qualcuno come riferimento ed è quello che ho fatto – ha ammesso lo spagnolo, ancora non al top dopo i problemi fisici dello scorso anno -. “Si parte in prima fila, è importante. Ma domani c’è la gara. Comunque ci sono 21 gare, sarà una lunga stagione.

Agenzia ANSA Britannico Lowes completa la prima fila (ANSA)

Di umore opposto Quartararo, che ha faticato ad entrare nella Q2 (solo con il 12/o tempo) e si è nuovamente lamentato della mancanza di velocità della Yamaha. Stesso problema lamentato dal compagno di squadra Franco Morbidelli, dodicesimo in griglia. Male anche le Suzuki, che avevano dominato le prove libere: Joan Mir ha chiuso ottavo e Alex Rins, decimo. A dividerli, Bagnaia, che ha confermato le difficoltà emerse già ieri nelle libere. Rimontare per salire sul podio non sarà facile, perchè davanti si prevedono ritmi alti. Molto bene ha fatto l’Aprilia di Aleix Espargaro, quinto davanti al fratello Pol con la Honda. In Moto2 e Moto3 le prime pole della stagione sono andate all’italiano Celestino Vietti (Kalex) e allo spagnolo Izan Guevara (GASGAS). Il GP è il primo di una stagione record che ha un calendario di ben 21 gare e la tradizionale conclusione a Valencia il 6 novembre.

Agenzia ANSA Lo spagnolo precede Sasaki e Masia, Migno quarto sulla griglia (ANSA)

