Moto: R.Ceca; Aprilia in top ten con Aleix Espargaro

(ANSA) – ROMA, 09 AGO – Nella gara di Brno Aleix Espargaro ha sfruttato la quarta posizione in griglia, scattando bene e

portando la Aprilia RS-GP nel gruppo di testa fin da subito. In

una gara estremamente complicata, il pilota spagnolo ha gestito

la situazione limitando i danni dovuti all’usura gomme e non

correndo rischi. L’obiettivo era concludere la gara conquistando

i primi punti stagionali, missione compiuta sotto la bandiera a

scacchi con il decimo posto, a circa 8 secondi dal podio.

Ha lottato invece con la mancanza di grip Bradley Smith,

difficoltà simile a quella di Jerez, ma aggravata dalle

caratteristiche del tracciato magiaro. Nonostante una buona

partenza, quando Bradley è riuscito a rimanere agganciato al

gruppo di piloti che lottava in zona punti, poi ha dovuto

ridimensionare le proprie velleità dopo qualche giro. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte