Moto: Rossi, cosa è successo? Il motore si è ammutolito

“Io oggi avevo solo il bisogno di fare la gara, i miei 27 giri per capire come sto, ma alla curva 4 la moto si è ammutolita. Ancora non abbiamo capito perché”.

Valentino Rossi ha parlato a Sky Sport del suo ritiro durante il quinto giro del gp d’Europa della MotoGp.

Un rientro sfortunato per il pilota della Yamaha, fermato per due gare dal coronavirus: “Come sto? Dipende da come ti prende.

Io ho avuto solo mal di testa e febbre, non problemi respiratori – ha raccontato – Oggi avevo un po’ di dolorini, ma è normale dopo un mese senza moto, queste poi sono impegnative”.

Rossi ha fatto i complimenti alla Suzuki per la doppietta di oggi ed in generale per l’andamento di tutta la stagione: “Dobbiamo prendere esempio da loro – ha detto – E’ evidente che il nostro reparto motori ha dei problemi. In genere se sei molto veloce rinunci a qualcosa dal punto di vista dell’affidabilità, o viceversa. Invece noi abbiamo lacune su entrambe i fronti”.



