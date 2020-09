Moto: Sbk; Locatelli campione del mondo vincendo ogni gara

(ANSA) – BARCELLONA, 20 SET – Andrea Locatelli, il

dominatore: al Montmelò ha festeggiato, in un colpo solo, il

decimo successo in undici gare e il titolo Mondiale della

Supersport. E’ il primo italiano della storia a laurearsi

campione nelle medie cilindrate.

E va detto che non era mai successo nel paddock del Campionato

del Mondo di Superbike, e poche volte nella storia delle

competizioni motociclistiche, che un pilota conquistasse il

titolo iridato dopo aver vinto tutte le gare della sua

categoria. Con Locatelli, un rookie dopo aver lasciato la classe

Moto 2, è successo, visto che l’unica volta che non si è imposto

nel 2020 è stato a causa del maltempo. L’ultimo era stato nel

1970 Giacomo Agostini: anche lui aveva conquistato il titolo

mondiale portando a casa tutte le gare. Locatelli (Bardahl Evan

Yamaha, ovvero il miglior team di questa categoria) lo ha

imitato, mettendo le mani sul titolo iridato SuperSport dopo

aver sempre vinto, su ogni circuito. Il Mondiale SSP non aveva

mai visto nulla di simile. Ora, al sesto round di una stagione che ne prevede otto,

Locatelli ha già chiuso i giochi. Ha vinto il titolo e mandato

in fumo le speranze dei suoi avversari. E per lui ci sono altre

possibilità di successo nel 2020: vincendo tutte le gare in

programma potrebbe superare la striscia di 12 vittorie firmate

da Marc Marquez nel 2014 in MotoGP. (ANSA).



