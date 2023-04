Condividi l'articolo

Lo spagnolo Aleix Espargarò, in sella ad un’Aprilia, ha ottenuto il miglior tempo nelle prove ufficiali del Gp di Spagna della classe Motogp e partirà quindi in pole position. Secondo miglior tempo per l’australiano Jack Miller (Ktm) a 0.221, terzo lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac) a 0.242, quarto Brad Binder (Ktm) a 0.316, quinto Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale a 0.341.



—

