Moto: Valentino Rossi prepara presentazione ‘Vr46 racing team’

Il teatro Rossini di Pesaro come set speciale per presentare il team di Valentino Rossi, presentazione che avverrà domani in streaming a partire dalle 12. Intanto oggi è di scena al teatro pesarese il “Mooney Vr46 racing team”, la grande famiglia motoristica di Valentino Rossi ma anche quella privata, con papà Graziano, mamma Stefania, la fidanzata Francesca Sofia Novello, ormai prossima al parto, il fratello Luca Marini che correrà in Motogp, e poi Marco Bezzecchi che debutta in Motogp e Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli in Moto2 alla guida di due Kalex. Il team manager sarà Pablo Nieto mentre a Luca Brivio è stata data la guida del team di Moto2. E soprattutto, c’è sempre Valentino che non si annoierà nemmeno quest’anno, visto che andrà a correre con le quattroruote nel campionato Gt. Oggi al teatro Rossini si stanno svelando uomini, tute, caschi, colori e personaggi della grande avventura del Vr46 racing team che ha come sponsor un istituto bancario come Mooney. Domani, a mezzogiorno, tifosi e appassionati conosceranno in streaming i campioni di oggi e del futuro del team di Valentino Rossi dal palcoscenico del teatro Rossini.



