Johann Zarco partirà dalla pit lane domenica, in occasione del gran premio di Stiria. Lo hanno deciso i commissari FIM, che hanno così punito la manovra del pilota francese in occasione dell’incidente che ha coinvolto Franco Morbidelli domenica scorsa, sul circuito austriaco. La decisione degli stewards, sentiti i due protagonisti, ha sanzionato Zarco per “guida irresponsabile”.

