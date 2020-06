MotoGp: 2 Gran Premi a settembre a Misano Adriatico

(ANSA) – BOLOGNA, 11 GIU – Doppio appuntamento per la MotoGp, a settembre, a Misano Adriatico. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato anche quest’anno, nasce il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, per nove giorni all’insegna della velocità sulle due ruote.

La prima gara è in programma il secondo fine settimana di settembre, nel week end dell’11-13 settembre, e subito dopo, in quello del 18-20 settembre, debutterà il nuovo Gran Premio.

I due Gran Premi, è stato spiegato in una videoconferenza, si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, e quindi – al momento – senza pubblico dal vivo, ma con l’auspicio e la speranza che si possano creare le condizioni perché le tribune del Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, possano accogliere in settembre almeno una parte di spettatori possibili.

“Se i dati sanitari continuano a esser quelli confortanti” degli ultimi giorni, ha osservato il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “la speranza è che ci possa anche essere la presenza del pubblico”.

Ad ogni modo, ha proseguito, “il fatto di poter mostrare quelle due gare a miliardi di spettatori nel mondo è una opportunità straordinaria”. Quella di “oggi – ha argomentato – è una giornata importante, non solo per i cittadini di questa regione, anche per il messaggio che vogliamo dare a tutto il mondo del motociclismo, dello Sport. Dopo quello che abbiamo patito, in uno dei territori più colpiti del Paese, vogliamo rilanciare scommettendo sulla la voglia di reagire, la capacità di offrire servizi. Non so quale altra terra sia così ospitale, nel far sentire chiunque venga a casa sua. Vogliamo scommettere – ha concluso Bonaccini – che anche questa stagione turistica non sia perduta”. (ANSA).



—

