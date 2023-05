MotoGp: Bagnaia, a Le Mans può cambiare tutto all’improvviso

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – “La costanza è la cosa più

importante. Bisogna riuscire a capire alcune situazioni, ma a

volte non ci sono riuscito. Questo Gran Premio sarà importante,

perché le condizioni saranno difficili: a Le Mans può cambiare

tutto all’improvviso”. Il campione del mondo della Ducati

Francesco Bagnaia ai microfoni di Sky fa il punto sulla MotoGp

alla vigilia del weekend francese a LeMans.

“L’anno scorso ero velocissimo, ero lì per lottare per la

vittoria ma sono caduto – ha ricordato il pilota piemontese -.

Sono sicuro che con la competitività della nostra moto e

riuscendo a leggere al meglio la condizione del tracciato,

saremo veloci. Però qui è sempre un’incognita”. Bagnaia avrà un

compagno inedito al box a Le Mans, Danilo Petrucci: il pilota

umbro è stato, infatti, chiamato a sostituire Bastianini, ancora

infortunato. “Sono contento per Danilo – ha aggiunto il campione

del mondo in carica -. Mi spiace che Enea non ci sia, c’è

bisogno di lui nel box ed è una mancanza che si sente. Ma è

giusto dare possibilità a Petrucci, che tra l’altro ha vinto su

questa pista la sua ultima gara in MotoGP in condizioni di

bagnato. Soprattutto se dovesse piovere, può anche essermi

d’aiuto”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte