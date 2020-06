MotoGp: Bonaccini, a Misano occasione unica per E-R

(ANSA) – BOLOGNA, 20 GIU – Il doppio appuntamento con la MotoGp in programma a Misano Adriatico, a settembre, “lo abbiamo voluto costruire insieme ai territori per ribadire il nostro impegno per lo sport come strumento di coesione e occasione unica di promozione della nostra regione”. Così, in visita nella città romagnola, il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini ha inquadrato il doppio evento atteso sul circuito misanese con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini nel weekend dell’11-13 settembre e il nuovo Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini nel week-end del 18-20 settembre.

“Anche qui – osserva – ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo deciso di scommettere su due eventi che, anche se si svolgeranno in forma diversa rispetto a quelli che siamo abituati a vedere, non dimenticheremo. Appuntamenti – prosegue Bonaccini – che rimanderanno in tutto il mondo, grazie alla copertura televisiva, le immagini della nostra terra. E abbiamo comunque la speranza di poter vedere a settembre almeno una parte di pubblico presente sulle tribune e all’interno del circuito intitolato al Sic, Marco Simoncelli: vorrebbe dire – conclude il presidente emiliano-romagnolo – aver frenato ancora di più il contagio e aver reso ancor più vincente la scelta di puntare su Misano, la Romagna e l’intera regione”. (ANSA).



