MotoGp d’Austria: pauroso incidente, moto Morbidelli attraverso la pista

Riparte il Gp d’Austria di Motogp, e intanto Franco Morbidelli lascia il centro medico del circuito di Spielberg per sottoporsi a una tac di controllo, dolorante ma cosciente. E’ la situazione dopo il pauroso incidente al giro ottavo della gara sul Red Bull Racing, che ha visto coinvolti il pilota italiano della Yamaha e la Ducati di Zarco, con la moto dell’italiano volata in pista attraverso le traiettorie di altri piloti. Morbidelli aveva lasciato in barella la pista, ma ora e’ uscito dal centro medico camminando



Dopo la gara della Moto2, anche quella della MotoGp ì, in Austria, è stata interrotta dalla bandiera rossa a causa di un incidente spettacolare. Dopo un contatto tra Zarco e Morbidelli la moto del pilota italiano è carambolata più volte, attraversando la traiettoria di Valentino Rossi e Maverick Vinales, senza colpirli. Zarco si è rialzato subito, Morbidelli è stato portato in barella fino all’ambulanza, sulla quale è però salito con le sue gambe.

Bandiera rossa durante il quarto giro della Moto2, in Austria, a causa di un incidente causato dalla caduta di Enea Bastianini. La moto del pilota italiano è rimasta al centro della pista ed è stata centrata da quella di Hafizh Syahrin. Il pilota malese è stato portato via ambulanza, secondo le prime notizie sarebbe comunque in stato cosciente.

Dopo l’impatto con la moto di Bastianini durante il gran premio d’Austria, avvenuto intorno ai 180 chilometri l’ora, Syahrin è ruzzolato a lungo sulla pista, battendo più volte la schiena. Miracolosamente diversi piloti che lo seguivano sono riusciti a schivarlo, evitando anche i rottami delle moto sparsi sull’asfalto. Le prime notizie sulle sue condizioni, riferite da Sky Sport, dicono che Syahrin è giunto nel centro medico del circuito cosciente, in grado di rispondere alle domande dei sanitari.



