MotoGp, due Gran Premi a settembre a Misano Adriatico

Doppio appuntamento per la MotoGp, a settembre, a Misano Adriatico. A fianco del tradizionale Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, confermato anche quest’anno, nasce infatti il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, per nove giorni all’insegna della velocità sulle due ruote.

La prima gara è in programma il secondo fine settimana di settembre, nel week end dell’11-13 settembre, e subito dopo, in quello del 18-20 settembre, debutterà il nuovo Gran Premio.

I due Gp, è stato spiegato in una videoconferenza, si svolgeranno nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, e quindi – al momento – senza pubblico dal vivo, ma con l’auspicio e la speranza che si possano creare le condizioni perché le tribune del Misano World Circuit, intitolato a Marco Simoncelli, possano accogliere in settembre almeno una parte di spettatori.

“Se i dati sanitari continueranno ad essere quelli confortanti” degli ultimi giorni, ha osservato il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, “la speranza è che ci possa anche essere la presenza del pubblico”. Ad ogni modo, ha proseguito, “il fatto di poter mostrare quelle due gare a miliardi di spettatori nel mondo è una opportunità straordinaria. Oggi è una giornata importante, non solo per i cittadini di questa regione, ma anche per il messaggio che vogliamo dare a tutto il mondo del motociclismo e dello sport”.

