Motogp Europa: a Miller le prime libere, poi Morbidelli

Il pilota australiano Jack Miller sulla Ducati Pramac è stato il più veloce nelle prime prove libere sul circuito di Valencia, dove domenica si disputerà il gran premio d’Europa di motogp. Secondo miglior tempo per Franco Morbidelli sulla Yamaha (staccato di 467 millesimi) e poi Stefan Bradl sulla Honda (+503). Le prove sono state molto condizionate dalla pioggia, ne ha fatto le spese Pecco Bagnaia (Ducati Pramac) che è scivolato, senza conseguenze. In pista anche il pilota americano Garrett Gerloff, sostituto di Valentino Rossi sulla Yamaha nelle prove di oggi e, eventualmente, anche domani e in gara se il Dottore non dovesse risultare negativo al tampone covid, di cui stasera si conoscerà l’esito. Nel pomeriggio le seconde libere.



