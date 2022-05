MotoGp: firmato rinnovo al 2026 Gp San Marino-Riviera Rimini

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 MAG – Firmato sul Titano il rinnovo del

contratto, che pone come nuovo orizzonte il 2026, per il Gran

Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP,

ospitato fin dal 2007 dal circuito da Misano World Circuit

intitolato a Marco Simoncelli. A siglare l’intesa nella

Segreteria di Stato per il Lavoro e lo Sport di San Marino – un

accordo standard ‘3+2’ – sono stati i promotori della gara

romagnola e l’amministratore delegato di Dorna Sport, Carmelo

Ezpeleta. La prossima edizione de Gran Premio si terrà da 2 al

4 settembre Nel dettaglio, insieme ad Ezpeleta, si sono ritrovati il

segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport della Repubblica di

San Marino Teodoro Lonfernini, il presidente della Provincia di

Rimini Riziero Santi, i sindaci Fabrizio Piccioni di Misano,

Jamil Sadegholvaad di Rimini, Renata Tosi di Riccione e gli

assessori Andrea Belluzzi per Cattolica e Cristiano Mauri per

Bellaria-Igea Marina. Per il Misano World Circuit presenti, il

presidente, Luca Colaiacovo, il managing director, Andrea Albani

e l’amministratore delegato, Mariano Spigarelli.

“Questo progetto nato 15 anni fa regge nel tempo a

dimostrazione di quanto si sia lavorato bene in termini di

collaborazione e sinergia – ha spiegato Lonfernini –

l’organizzazione del Gran Premio di San Marino e della Riviera

di Rimini di MotoGP è solo una delle tante iniziative che ci

vedono collaborare con l’Italia, in questo caso con i territori

limitrofi, per progetti di interesse reciproco”.

In questa parte del Paese, ha sottolineato Ezpeleta, “troviamo cuore e passione, capacità organizzativa e una terra

con tradizioni eccezionali nel motorsport. Il lavoro che viene

fatto qui è ogni anno migliore, questa è divenuta una tappa

fondamentale del calendario MotoGP” (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte