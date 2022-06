MotoGp Germania, Espargaro: ‘Buona pista per l’Aprilia, punto al podio’

Condividi l'articolo

“Queste ultime due gare prima della pausa estiva sono molto importanti, spero di riuscire ad accumulare un po’ di punti e cercherò di lottare per il podio sia qui sia ad Assen. Penso comunque di essermi meritato delle belle vacanze quest’anno”. Lo ha detto il pilota della Aprilia Aleix Espargaró nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp di Germania classe MotoGp. “La Germania per Aprilia è sempre stata una pista buona e l’anno scorso sono stato veloce sia nelle qualifiche sia in gara. Io poi cercherò di dimenticare quanto prima l’errore di Barcellona”, ha aggiunto lo spagnolo, che nell’ultima gara, per un errore nel calcolo dei giri, si rialzò credendo di aver conquistato il secondo posto, finendo poi solo quinto.

“Ero arrabbiato dopo Barcellona, non solo per l’errore all’ultimo giro, ma anche per come era andata la gara – ha spiegato ancora Espargaro, secondo nel Mondiale alle spalle di Fabio Quartararo -. C’erano molte preoccupazioni, siamo stati molto cauti, ho iniziato la gara troppo lentamente, a un certo punto mi sono reso conto che era impossibile recuperare. Avevo il passo per stare dietro a Quartararo, ma non ci sono riuscito, ho iniziato in modo troppo cauto, oggi abbiamo fatto una riunione molto lunga per parlare proprio di queste cose ed evitare che si ripetano”.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte