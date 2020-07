Motogp: in Andalusia pole a Quartararo, Marquez non ci sarà

Sarà Fabio Quartararo a partire domani dalla pole nel motogp di Andalusia, che si correrà sul circuito di Jerez in Spagna. Il francese della Yamaha Petronas sarà davanti a Maverick Vinales della Yamaha ufficiale e a Francesco Bagnaia con la Ducati non ufficiale. Bene anche Valentino Rossi, per lui quarto posto in griglia. Marc Marquez non sarà sulla griglia di partenza del gp di Andalusia. Troppo forte il dolore al braccio destro, operato appena quattro giorni fa. Lo spagnolo della Honda stamattina ha voluto prendere parte alle terze e quarte libere, sia pure senza spingere troppo, per verificare le sue condizioni fisiche. Appena dopo l’inizio della Q1, Marquez si è fermato ai box e ha spento la moto, rinunciando a proseguire nelle qualifiche. Poi l’annuncio della Honda, domenica Marquez non ci sarà. La rinuncia a correre di Marquez è stata ufficializzata da Alberto Puig, team manager della Honda. “Marc -ha detto Puig- sente ancora dolore al braccio destro, abbiamo deciso insieme che la cosa migliore è non fare la gara e pensare al prossimo gp. Marc si sentiva bene dopo l’intervento, per questo aveva deciso di fare questa prova”. Era dal 2012 che Marquez non saltava una gara.

La griglia di partenza

1/a fila:

Fabio Quartararo (FRA/Petronas Yamaha)

in 1’37.007

Maverick Vinales (SPA/Monster Energy Yamaha)

Francesco Bagnaia (ITA/Pramac Racing Ducati)

2/a fila:

Valentino Rossi (ITA/Monster Energy Yamaha)

Miguel Oliveira (POR/Red Bull KTM Tech 3)

Franco Morbidelli (ITA/Petronas Yamaha)

3/a fila:

Jack Miller (AUS/Pramac Racing Ducati)

Takaaki Nakagami (JPN/LCR Honda)

Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing)

4/a fila:

Joan Mir (SPA/Team Suzuki ECSTAR)

Danilo Petrucci (ITA/Ducati Team)

Pol Espargaro (SPA/Red Bull KTM Factory Racing)

5/a fila:

Cal Crutchlow (GBR/LCR Honda)

Andrea Dovizioso (ITA/Ducati Team)

Johann Zarco (FRA/Ducati Avintia)

Gioia Quartararo – “Felice e molto sorprenduto” di questa pole si è detto con un italiano slang il giovanissimo pilota italo-francese ai microfoni di Skysport dopo aver colto la pole. Quartararo ha fatto il miglior tempo sul giro in 1:37.007, staccando di 95 millesimi Vinales e di 169 Bagnaia. In pista in realtà il miglior tempo l’aveva fatto Vinales, ma il suo giro più veloce è stato cancellato dai giudici per una irregolarità. Per il Dottore il ritardo dal pilota che prenderà il suo posto alla Yamaha nel 2021 è stato di 335 millesimi, seguito da Olivera a 337, Franco Morbidelli a 405. Non bene i due piloti della Ducati: Danilo Petrucci partirà in undicesima posizione, mentre Andrea Dovizioso sarà al 14mo posto in griglia. E’ andata male anche a Alex Marquez, fratello di Marc e compagno di scuderia alla Honda: è caduto, senza farsi male, e quindi domani al motogp di Andalusia partirà dall’ultima posizione.

