MotoGP Italia. Rossi: ‘L’ultima a Misano sarà una gara speciale’

“La precedente gara di Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa e spero davvero che i tifosi italiani possono divertirsi”. Valentino Rossi si prepara all’ultima sua gara in Italia, domenica prossima nel GP del made in Italy e dell’Emilia Romagna, con lo spirito di chi vuole godersi il contatto con i tanti sostenitori che accorrerano per salutarlo.

“È stato bello avere queste due settimane senza gare, perché abbiamo avuto momenti impegnativi, incluso il viaggio negli Stati Uniti – dice Rossi attraverso il sito della Yamaha -.

Durante questo periodo mi sono allenato duramente a casa per assicurarci di poter affrontare il ultime tre gare di questa stagione nelle migliori condizioni fisiche. Questa seconda tappa a Misano sarà più dura della prima perché probabilmente sarà più freddo di un mese fa. Dobbiamo lavorare per dare il massimo, cercare di essere un po’ più veloci che nelle ultime gare e mettere a punto le impostazioni per essere più competitivo”.



