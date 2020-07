MotoGp: nel ’21 Espargaro alla Honda HRC, Alex Marquez in LCR

Sarà Pol Espargaro, e non più Alex Marquez, a fare coppia con Marc Marquez nella squadra della Honda ufficiale per il mondiale MotoGp 2021. Lo ha annunciato Honda Racing Corporation con una nota. Il fratello minore del campione in carica, a sua volta iridato della Moto2 nel 2019, passerà alla LCR di Lucio Cecchinello, team satellite di Honda nella massima categoria, con un contratto di due stagioni e la garanzia di avere a disposizione una moto ‘factory’ ovvero con gli stessi aggiornamenti tecnici di quella ufficiale. Stessa durata avrà l’accordo firmato da Pol Espargaro con HRC. Lo spagnolo saluterà la KTM dopo quattro stagioni, compresa quella che inizia domenica a Jerez.



