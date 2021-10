MotoGp: oltre 66.000 a Misano nel week-end del saluto a Rossi

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 24 OTT – Sono stati 66.448 lungo tutto il

week-end, gli spettatori che hanno affollato l’autodromo di

Misano Adriatico per il Gran Premio del Made in Italy e

dell’Emilia-Romagna: 13.576 venerdì, 17.872 sabato e 35.000, il

massimo consentito, per la giornata di oggi, quella dell’ultima

corsa di Valentino Rossi sul circuito romagnolo – intitolato a

Marco Simoncelli – e in Italia prima del ritiro dalle corse e

dalla MotoGp a fine stagione.

Accolto da una ‘marea gialla’ e dalle Frecce Tricolori – a

volare nel cielo di Misano prima della partenza del Gran Premio

che ha consacrato campione del mondo Fabio Quartararo – il ‘Dottore’, a fine gara ha ricevuto dalle mani del ministro Luigi

di Maio il premio ‘Icona del Made in Italy nel mondo’, voluto

dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale per celebrare i successi del pilota di Tavullia

non solo sui circuito del motomondiale.

Nella tre giorni romagnola – in cui si sono vissuti momenti

toccanti come la messa a dimora della ”Quercia del Sic’ proprio

nel giorno del decennale della scomparsa del campione di Coriano

morto sull’asfalto di Sepang il 23 ottobre del 2011 – tanti sono

stati gli sportivi, i politici e i volti del mondo dello

spettacolo presenti al Misano World Circuit. Dalla medaglia

d’oro olimpica nel salto in alto, ‘Gimbo’ Tamberi, a Kristian

Ghedina, dal fenomeno social Khaby Lame, alle istituzioni del

mondo sportivo come Valentina Vezzali, pluricampionessa olimpica

della scherma ed attuale Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, e

Giovani Malagò, Presidente del Coni. Oltre a loro, ospite della

Regione Emilia-Romagna, Tomaso Trussardi, amministratore

delegato dell’omonima casa di moda, e il cantante Cesare

Cremonini, presente al box di Valentino Rossi, suo grande amico.

E tra il warm up e le gare in cartellone, oggi è andata in

scena la parata in pista del Team Gresini per ricordare Fausto

Gresini, scomparso pochi mesi fa: le moto, con la livrea

dedicata al suo ricordo sono state guidate da Loris Capirossi

con la Moto3 di Gabriel Rodrigo, Luca Gresini con la 125 Garelli

usata dal padre Fausto, Di Giannantonio e Bulega con le loro

Moto2. (ANSA).



