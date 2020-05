MotoGp: promotori San Marino, al lavoro per calendario 2020

(ANSA) – BOLOGNA, 09 MAG – “Le parole del presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nel lavoro che stiamo facendo in queste settimane per mantenere in calendario il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dall’11 al 13 settembre”. Lo scrivono in una nota Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit: “Siamo ottimisti, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini ha una prospettiva di lavoro, non più quella del dubbio”.

Per i promotori vanno “risolti due aspetti fondamentali”. Il primo è quello sanitario e della sicurezza, “perché l’evoluzione del contagio e le conseguenti opportunità che questa consentirà sono decisive e arrivano prima di ogni altra considerazione”. Su questo fronte si ipotizzano eventi che potrebbero essere a porte chiuse oppure con una partecipazione limitata. Secondo nodo quello della sostenibilità economica dell’organizzazione, per la quale c’è la convinzione di “trovare la soluzione che potrà consentire l’organizzazione del Gran Premio”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte