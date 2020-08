Motogp Stiria, Espargarò in pole

Lo spagnolo Pol Espargarò, in sella a una Ktm del Team Red Bull, ha fatto segnare il miglior tempo nelle prove ufficiali della classe MotoGp del gran premio della Stiria, girando in 1’23”580. Per Espargarò è la prima pole position della carriera. “Sono davvero felice, sono state due settimane molto difficili – il suo commento a caldo -. In Motgp essere davanti è importante e poter tenere il proprio ritmo.

Vediamo domani cosa succede”.

Secondo miglior tempo per il giapponese della Honda Takaaki Nakagami, terzo il francese Johann Zarco su Ducati, che però dovrà scontare una penalizzazione, partendo dalla pit lane, per l’incidente di domenica scorsa nel Gp d’Austria. Nono tempo per Dovizioso, decimo per Quartararo e 11/o Morbidelli. Valentino Rossi dovrà invece scattare dalla 15/ posizione sulla griglia di partenza

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte